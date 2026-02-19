メルペイのクレジットカード「メルカード」が、推し活の広がりを背景に若年層から支持を集めている。同社によれば、メルカードの発行枚数は560万枚を突破した。ユーザー層としては30歳未満の若年層が30％弱を占める。同社が示す資料によれば、クレジットカード全体では30歳未満の契約数は12％と、業界平均との差は2倍以上を示している。 左＝Snow Manの佐久間大介、右＝メルペイの星野