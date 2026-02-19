23日放送の「NHKスペシャル」で特集が組まれた三浦璃来・木原龍一組(C)Getty Images『NHK』の「NHKスペシャル」公式サイトが2月19日、「緊急Nスぺ」を23日の午後9時30分から放送すると発表した。内容はミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一組の特集だ。【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見る「Nスぺ」の公式サイトでは