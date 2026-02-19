日大三高の野球部グラウンド(C)産経新聞社高校野球界に与えた衝撃は、とても大きいものがありました。名門・日大三高の不祥事です。男子部員2人が、女子生徒にわいせつな動画を送らせて拡散などをしたことから、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検された件は、スポーツ界や教育界に大きな衝撃を与えました。 【関連記事】イチロー氏が異論を唱えた高校野球の7回制は「時間の問題」か現場から反対意見続出も「導入不