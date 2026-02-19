19日未明、金沢市の国道8号で、交差点を自転車で横断していた56歳の男性がトラックにはねられ死亡しました。19日午前4時50分ごろ、金沢市藤江北にある国道8号の藤江交差点で、金石方面に向かって自転車で横断していた56歳の男性が福井方面から走ってきたトラックにはねられました。男性は頭を強く打ち、病院に搬送されましたが、およそ30分後に死亡しました。警察は野々市市に住む66歳のトラック運転手の男を現行犯逮捕しました。