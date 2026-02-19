３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１９日、宮崎合宿を激励に訪れた侍ジャパ日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、６４）から激励を受けた。これまでも何度か電話で相談していたが、多忙の合間を縫って激励してくれた前監督の気持ちがうれしかった。「ここで終わりじゃないんで、また東京でも来ていただけるというところでありがた