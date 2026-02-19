テレビ東京が19日、東京・六本木の同局で定例会見を行い、前日に声帯の治療のため3週間休養することを正式発表した「オードリー」の若林正恭（47）に言及した。若林は現在「あちこちオードリー」（水曜後11・06）や不定期放送の「ソレダメ！〜あなたの常識は非常識！？〜」などに出演している。吉次弘志社長は「一日も早い回復をお祈りしたい」とコメントした。18日放送の「あちこちオードリー」ではアルコ＆ピースの平子祐