韓国野球委員会（ＫＢＯ）は１９日、クローザー候補だったライリー・オブライエン投手（カージナルス）が、負傷のため辞退が決まったと発表。斗山の金澤延（キム・テクヨン）投手（２０）が韓国代表に追加招集された。ＭＬＢ公式サイトによるとオブライエンは１５日（日本時間１６日）のライブＢＰに登板した際に右ふくらはぎを痛め、その後もマウンドに上がっていないという。昨季４２登板で防御率２・０６をマークしており、