池本輝明（５９＝広島）が１９日、ボートレース大村で行われた「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ大村２ｎｄ」初日１Ｒでインから逃げ切って１着。史上１９５人目となる通算２０００勝を達成した。１９８６年１１月の初出走から３９年３か月での大台到達に「うれしいですね。最初は２０００勝できると思わなかったけど、選手を続けてきて何となく見えてきたので達成できて良かった。最後は時間がかかりましたけどね（笑い）