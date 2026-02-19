【モデルプレス＝2026/02/19】女優の秋野暢子が2月18日、自身のInstagramを更新。野菜たっぷりの夕食を公開した。【写真】69歳朝ドラヒロイン「野菜たっぷりでヘルシー」ごまたっぷり味噌野菜炒め◆秋野暢子「お野菜多め」の夕食公開秋野は「今夜はお野菜多めの献立です」とコメントし、夕食を公開。「ピーマン、なす、トリモモ 赤味噌と辛味噌で炒めました」「エリンギとしめじのソテー」「きゅうりのごま油とシーズニング」「ト