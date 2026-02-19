【アルティメットジオラママスターライン TVアニメ「進撃の巨人」 地鳴らし】 2027年7月～10月ごろ 発売予定 価格：412,390円 プライム1スタジオは、スタチュー「アルティメットジオラママスターライン TVアニメ『進撃の巨人』 地鳴らし」を2027年7月から10月ごろに発売する。価格は412,390円。 本製品は、TVアニメ「進撃の巨人」に登場する「地鳴らし