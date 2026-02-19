【レゴ スター・ウォーズ グローグー】 4月26日 発売予定 価格：19,980円 レゴジャパンは、「レゴ スター・ウォーズ グローグー」を4月26日に発売する。価格は19,980円。 本製品は「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」に登場する「グローグー」を1,200ピース