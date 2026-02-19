きょう午後、群馬県太田市の利根川の河川敷で下草などが燃える火事があり、現在も消火活動中です。消防によりますと、午後1時40分ごろ、「河川敷から煙が見える」と通行人から119番通報がありました。その後も同様の通報が17件入ったということです。枯れ草が広い範囲で燃えていて、消防車10台と県の防災ヘリ1機が出動し消火活動にあたっていますが、現在も延焼中だということです。けが人などの情報は入っていないということです