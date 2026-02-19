ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した日本代表の戸塚優斗選手（24）が、19日放送のテレビ朝日系『大下容子ワイド！スクランブル』（毎週月〜金前11：30）に生出演。大ファンというMrs. GREEN APPLEについて語った。【写真】ミセス大森元貴に“似てる！”ファンの声も…スノボ金・戸塚優斗選手オフショット好きなアーティストはMrs. GREEN APPLEと自己紹介。早稲田大学の中林美恵子教授