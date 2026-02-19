今月の衆議院選挙を経て、自民党に唯一残る派閥「麻生派」に新人議員ら14人が新たに入会し、メンバーは60人となりました。麻生派に入会したのは、比例代表北海道ブロックの村木汀議員（26）や、神奈川20区の金沢結衣議員（35）ら新人議員を含む14人です。きょう午後に開かれた定例会では、麻生会長から「職責に真摯に向き合いながらも明るさを失うことなく、希望を持って日々の活動にあたってほしい」などと歓迎する言葉があったと