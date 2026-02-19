スーパーバンタム級に転級した中谷潤人（28＝M・T）が、3階級制覇のレジェンド王者・長谷川穂積氏（45）のYouTube「長谷川穂積のラウンド13」に出演。夢のマススパーが実現した。長谷川氏がミットを持った後、互いにグローブを付けて3階級制覇王者同士の夢のマススパーが実現した。パンチを当てないシャドースタイルではあるがスピード、距離の詰め方は実戦並のスリリングな緊張感で、リングは張り詰めた空気が流れた。中