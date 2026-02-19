不動産経済研究所が19日発表した近畿2府4県における1月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、前年同月と比べて13.8％高い4588万円で2カ月ぶりに上昇した。資材費や人件費、用地取得費の押し上げが影響した。発売戸数は39.7％増の1074戸で、2カ月連続で増えた。首都圏の供給戸数628戸を上回った。地域別では、大阪市が約2.7倍の561戸だった。比較的面積が小さく、1戸当たりの価格が安い傾向にある投資用物件が増えた。一方