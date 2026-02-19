ハンバーガーチェーン・マクドナルドの公式X（旧Twitter）は2月18日、投稿を更新。シュールなコラボレーション動画を公開しました。【動画】“大型コラボ”に賛否両論「幻覚みせられてる…？」同アカウントは「大型コラボ第一弾『霊夢と魔理沙とモチモチの木』#クリームブリュレホットドーナツ #モチモチの木 #ゆっくり解説 #ドラッグストアザグザグ #檜山修之」とつづり、絵本『モチモチの木』（岩崎書店）と「ゆっくり実況」で