ガソリン車の限界に挑んだ「第3のエコカー」の集大成自動車メーカーは、モーターショーなどの晴れ舞台で、さまざまな未来の方向性を示すコンセプトカーを発表してきました。なかには市販化を前提とした現実的なモデルもあれば、技術の限界に挑む実験的なモデルも存在します。【画像】超カッコいい！ これが「リッター40km」走る「軽セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）過去を振り返ると、2010年代前半の軽自動車市場は、