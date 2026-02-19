Image: Oura Ring ほ、欲しすぎる…！グローバルでは2025年10月に登場していたスマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」が、日本でも販売開始しました。価格は7万4800円。 この投稿をInstagramで見る ŌURA(@ouraring)がシェアした投稿すでに発売中の「Oura Ring 4」と機能面は変わらず。僕も愛用していますが、心拍数や睡眠時間、ストレス値などの身体データをまるっ