DeNAとの練習試合で実戦初登板し、2回無安打無失点1四球ロッテのサム・ロング投手が19日、沖縄・糸満で行われたDeNAとの練習試合で実戦初登板。2回無安打無失点で終え「日本で投げられて本当にすごくいい気持ちです」と充実の汗を拭った。順調に調整を進めるMLB通算162登板の新助っ人には、初めての日本のキャンプで驚いたことがあった。「一番の違いはランドリーなのかなと思います。米国だと球場を出るときは私服で帰る形なん