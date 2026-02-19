コロナ禍以降、赤字経営が続く九州交響楽団（九響）の活動を支援するための自動販売機が、練習拠点である福岡市城南区の末永文化センターに設置、お披露目された。昨年10月に発表した経営改革プランの一環で九響が協力を呼びかけており、設置は3台目。販売機には演奏会の写真とともに「あなたの一本が、音楽を未来へとつなぎます」と書かれている。売り上げの一部は演奏活動費などに充てられる。「ご支援をありがたく受け止