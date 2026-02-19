地上約300mで「高層のフリーレン」！ あべのハルカスで昼夜異なる演出の大型コラボ あべのハルカスの展望台「ハルカス300」にて『葬送のフリーレン』とのコラボイベント「高層のフリーレン」が2026年4月28日から7月22日（水）まで開催されます。本イベントでは、昼は柱ラッピングやパネル展示などの館内装飾、夜は60階ガラス面や58階ツインタワーへのキャラクター投影を実施し、時間帯を問わず楽しめる構成。さらに「オリ