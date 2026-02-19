タレントの梅宮アンナ（53）とアデランスが、乳がんの患者にも寄り添うインナー「片胸用ブラ」を共同開発。23日からアデランス直営の病院内ヘアサロン「こもれび」およびECのアデランス外見ケアショップ（アデランスマイリー）にて販売開始した。また同社は「前開きブラ」も発売し、インナーブランド「Rafra Lunica（ラフラ ルニカ）」もローンチした。【画像】梅宮アンナ×アデランス共同開発した「片胸用ブラ」梅宮は2024年8