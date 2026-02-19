女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。長女でタレントのIMALU（36）を妊娠中にマイナートラブルで入院した過去を明かす場面があった。現在妊娠38週というリスナーから妊娠中のさまざまなマイナートラブルがあり、「十月十日がこんなに辛いとは思ってませんでした」といったメッセージが寄せられた。大竹は「でも、もうちょっと。もうちょっとで会