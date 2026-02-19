大阪市は１９日、市水道局に対し、金の延べ棒計２１キロ（５億６６５４万円相当）の寄付があったと発表した。寄付者の意向で、氏名などは非公表。市は換金し、水道管の老朽化対策などに活用する。市によると、電話で「水道局に寄付したい」との申し出があった。寄付のあった金で、一般的な水道管約２キロ分を更新することができるという。横山英幸市長は１９日の記者会見で「とんでもない金額。水道管の老朽化対策に思いを持