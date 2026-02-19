韓国で内乱首謀罪に問われ、死刑を求刑されている尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対し、ソウル中央地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。ソウル中央地裁から、FNNソウル支局・濱田洋平記者が中継でお伝えします。判決公判は午後3時から始まっていて、先ほど裁判長は無期懲役の判決を言い渡しました。こちらに集まった尹被告の支持者らは、生中継で放送されている裁判の様子を見守っていましたが、判決が言い渡されると死刑