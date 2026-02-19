鳴尾記念を制したデビットバローズ（セン７歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は引き続き岩田望来騎手とのコンビで大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かう。エルフィンＳ５着のデアヴェローチェは酒井学騎手で報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）に参戦する。新春Ｓを勝ったベラジオボンドは六甲Ｓ（３月２９日、阪神競馬場・芝１６００メート