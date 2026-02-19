第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する花咲徳栄（埼玉）へのセンバツ旗授与式が１９日、埼玉・加須市の同校で行われた。センバツ出場は、新型コロナの影響で開催中止になった２０２０年以来、６年ぶり６度目。旗を受け取った本田新志（あらし）主将（２年）は、全校生徒を前に「優勝を目指して頑張ってきます」と力強く宣言した。昨秋は埼玉大会を制し、関東大会では準優勝。本田は「エースの黒