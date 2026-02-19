【モデルプレス＝2026/02/19】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と女優の松本穂香がW主演を務めるドラマ「50分間の恋人」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠／毎週日曜よる10時15分〜）。ドラマ公式Instagramにて、劇中に登場する弁当のレシピが公開され、話題を読んでいる。【写真】STARTOイケメン主演ドラマ「参考になる」と話題の劇中弁当レシピ◆「50分間の恋人」劇中登場の弁当レシピ公開毎話、食欲を刺激する美味しそうな弁当が