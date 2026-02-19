リンクをコピーする

ＮＹ金時間外取引堅調、中東情勢緊迫化を警戒して安全資産買い 東京時間16:01現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5032.50（+23.00+0.46%）