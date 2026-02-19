ドル売りに転じる、ユーロドルは高値を１．１８０１レベルに更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方はドル売り優勢に転じている。ユーロドルは本日の高値を1.1801レベルに更新した。ポンドドルは一時1.3502レベルと前日NY終値1.3495レベルを上回った。ドル円は155.34レベルまで買われたあとは、一時155円台割れまで反落する場面があった。米10年債利回りは引き続き上昇しており、現在は4.10％付近での推移。 USD/JPY