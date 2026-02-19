１９日の東京株式市場は第２次高市政権の発足に伴う政策期待が広がるなか、米ハイテク株高と円安基調を支えとし、日経平均株価は最高値に接近した。 大引けの日経平均株価は前営業日比３２３円９９銭高の５万７４６７円８３銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２３億２２６０万株、売買代金概算は７兆１０４８億円。値上がり銘柄数は１１１５、対して値下がり銘柄数は４２８、変わらずは５３銘柄だった。 前日の米株