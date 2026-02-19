メインシナリオ…2月10日に1.19台まで上値を伸ばした後は、軟調な推移を見せている。21日線を割り込んだ後も上値重く推移しており、下落基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、2月6日の安値1.1766となる。ここを抜けて来ると、一目均衡表の雲の上限の1.1684、雲の下限の1.1639、1月19日の安値1.1573などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、基準線の1.1827、転換線の1.1856、1.1900ドルの