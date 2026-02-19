メインシナリオ・・・9日の高値115.34円からの急激な下げが一巡し、値を戻している。きょう、11日以来の高値水準となる113.40円まで一時上昇しており、一目均衡表の転換線の113.56円や基準線の113.59円を上抜き、雲の上限の113.64円も上抜けば、115円の節目が上値の目標になる。115円の節目を上抜くようなら、9日の高値115.34円や1月23日の高値115.43円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、17日の安値111.91円や12