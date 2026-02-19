俳優の山田優が、ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI」によるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC」デビュー10周年コラボ企画に登場した。【写真】ブラ姿で美ボディも！山田優、みちょぱ、伊原葵が登場ワコールのインナーウェアブランド「AMPHI（アンフィ）」は、キレイに盛れるノンワイヤーブラシリーズ「BRAGENIC（ブラジェニック）」のデビュー10周年を記念し、宝島社が発行する人気ファッション誌『sweet（スウィー