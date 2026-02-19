ローソンがJALと異業種コラボに乗り出す。客室乗務員が考案したご当地ロールケーキに加え、機内で親しまれるスープの味を再現した「からあげクン」新味など計12品を2月24日から展開する。【写真】客室乗務員考案の”ご当地プレミアムロールケーキ”とは…？今回の異業種コラボレーションは、物価高騰の影響などで消費マインドが低下するなか、両社が持つ全国ネットワークや知見を生かし、定番商品の新たな価値を創出する狙い。