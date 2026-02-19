フランス自動車大手ルノーのロゴ＝2025年2月、オランダ・アーネム（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス自動車大手ルノーが19日発表した2025年12月期決算は、純損益が109億3100万ユーロ（約2兆円）の赤字だった。保有する日産自動車株の会計処理を変更し、巨額の損失が発生したことが響いた。7億5200万ユーロの黒字だった前期から大幅に悪化した。ルノーは、持ち分法を適用していた日産株の会計処理を変更し、金融資産として