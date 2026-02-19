埼玉県八潮市の道路陥没事故で、事故原因を調べる委員会は、陥没は、下水道管が内部で発生した硫化水素で腐食したことにより引き起こされたとする報告書を取りまとめました。【映像】事故当時の様子去年1月28日、八潮市の県道が突然陥没し、深さ5メートルほどの穴に転落したトラックの運転手の男性が死亡しました。その後も陥没は大きく広がり、最終的に穴は幅およそ30メートル、深さおよそ10メートルまでになりました。これ