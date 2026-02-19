WBA世界スーパーライト級タイトルマッチで世界初挑戦する、同級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が19日、渡米した。出発前に取材に応じ「正直（試合が）なくなることも考えた。それも運命かな、と」と胸中を明かしながら「もうやるしかないので。ネガティブになるより“やるっしょ！”となっていた方が絶対いい。やってきたことを全うするだけです」と力強く話した。21日（日本時間22日）に米ネバダ州ラスベガスのTモバイル・ア