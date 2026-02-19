自民党は、政治資金問題で処分を受けた旧安倍派の幹部の西村康稔氏と松野博一氏を、党の要職で起用する人事を発表しました。自民党は19日の総務会で、西村元経産相を「党四役」と呼ばれる選挙対策委員長に、松野元官房長官を組織運動本部長に起用することを決定しました。2人はともに「安倍派5人衆」と呼ばれた旧安倍派の元幹部で、政治資金収支報告書の不記載で党から処分を受けていました。「党四役」への起用は初めてで、萩生田