19日放送のカンテレ発フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」に、大阪府知事・大阪市長を歴任した橋下徹弁護士（56）が出演。第2次高市内閣に率直な意見を述べた。高市早苗首相が「3月末までの予算案成立を目指す」と表明していることについて、橋下氏は「古い慣例を捨てればできる」と述べた。野党は「時間が足りない」「もっと議論を」と主張しているが、衆院選で自民党が大勝したことを受け橋下氏は「議論は必要だが、まず与党で合意