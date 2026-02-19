2月19日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第275回が配信。河村勇輝（シカゴ・ブルズ）のNBA復帰や、『たぎりワード大賞2025』を受賞した田代直希（千葉ジェッツ）のインタビューの他、リスナーからの手紙について語った。 河村は今シーズン、ブルズと2WAY契約を結び、2025年10月18日（現地時間17日）に契約解除さ