黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、今月22日（日）日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？黄砂シミュレーション ▶２２日（日）黄砂シミュレーション画像 ２２日（日）の黄砂はどうなる？ 黄砂は２２日（日）午後から九州地方、中国地方、四国地方など西日本の一部地域に飛来する見込みです。 ２２日（日）午後 黄砂が