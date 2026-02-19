ジェイファーマは３月２５日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して３２４万株の公募と２００株の売り出し、需要状況に応じて４８万６０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は３月１３日。同社はＳＬＣトランスポーターをターゲットとした医薬品を開発する。主幹事はＳＢＩ証券。 出所：MINKABU PRESS