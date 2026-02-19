RB大宮アルディージャは19日、川原元樹ヘッドオブゴールキーピング(41)が運転する自家用車と、交差点を横断中の男性との接触事故が発生したことを発表した。クラブ公式サイトによると、事故は今月16日午後8時ごろ千葉市内で発生。接触した男性は病院へ搬送され、打撲と診断されたという。事故発生後、速やかに警察など関係各所へ連絡し、必要な対応を行ったとしている。クラブは「交通事故の発生、また男性にケガを負わせて