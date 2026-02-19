Jリーグは19日、J1百年構想リーグEAST第5節のFC町田ゼルビア対川崎フロンターレの試合日程が変更されることを発表した。町田がAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)でラウンド16進出が決定したことを受けたもので、試合開始は3月7日午後2時から28日午後2時に変更。会場は変わらず、町田GIONスタジアムとなっている。