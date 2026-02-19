青葉こころのクリニックの院長であり、プロキックボクシングの元・日本王者でもある精神科医・医学博士の鈴木宏氏は2月16日に、新年度のメンタル不調（五月病）を科学的に予防するメソッドとして、乳酸の最新の脳科学と脳を再生する「インターバル速歩」を提唱した。●五月病は「3分間の早歩き」で防げる！「五月病」は、新年度の環境変化によるストレスに起因する意欲低下や不安といった症状を指すが、そのメカニズムの1つと