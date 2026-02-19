flumpoolの山村隆太が自身のInstagramを更新し、高橋優との2ショットを公開した。 【写真】黒コーデのflumpool山村隆太が、ツアーT姿の高橋優とのリラックスした2ショット ■山村隆太「優しい未来を想像できて特別な一日になりました！」 現在、全国ツアー『高橋優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」』で各地を廻っている高橋。2月15日には埼玉・大宮ソニックシテ