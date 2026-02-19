リンクをコピーする

日経平均株価 始値57472.08 高値57709.82 安値57362.01 大引け57467.83(前日比 +323.99 、 +0.57％ ) 売買高23億2260万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆1048億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続伸、最高値接近 ２．米ハイテク株高と円安が支援 ３．高市政権の政策期待が続く ４．対