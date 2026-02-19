発達した低気圧の影響で、２月１９日の道内は日本海側などを中心に強い風や雪に見舞われました。ＪＲや空の便など交通機関は大幅に乱れていて、市民の足に影響が出ています。（撮影した人）「札幌市西区の住宅街です。強い風と雪で辺り一面ホワイトアウト状態となっています」横殴りの雪が降った早朝の札幌市です。発達した低気圧により、道央を中心に大荒れの天気となりました。道内では新篠津で最大瞬間風速３０.６メート